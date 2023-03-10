На кубковый матч «Урала» и «Спартака» в Москве судьей назначен Сергей Карасев

Главным судьей на матч полуфинала Кубка России «Спартак» — «Урал», который состоится в Москве 14 марта, назначен Сергей Карасев. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе екатеринбургской футбольной команды, он считается одним из самых опытных российских арбитров с 15-летним стажем работы.

Пары на полуфинал были определены по результатам жеребьевки 2 марта. Сначала клубы встретятся в Москве, а затем проведут ответный матч в Екатеринбурге 5 апреля. «Урал» и «Спартак» уже дважды играли в этом сезоне в чемпионате России — первый матч прошел в Екатеринбурге 6 августа и завершился победой «Спартака» со счетом 0:2, а второй — 4 марта в Москве и завершился ничьей 2:2. В турнирной таблице РПЛ сезона 2022/2023 «Урал» располагается на 10-м месте. С начала сезона команда заработала 22 очко. «Спартак» расположился на втором месте с 37-ю очками.

Второй парой на полуфинал определены ЦСКА и «Крылья Советов». Первый матч они проведут в Самаре 15 марта, второй — в Москве 5 апреля. Победители полуфиналов сразятся между собой в финале плей-офф «Фонбет» Кубка России 3 и 19 мая.

Следующий матч в чемпионате РПЛ «Урал» проведет в субботу, 11 марта, в Химках с «Торпедо». Москвичи занимают последнее 16 место в турнирной таблице, имея на счету семь баллов.

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