В Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

По данным синоптиков 11 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Проверьте надежность закрытия окон в доме или в квартире. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон. Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании»,— напомнили правила безопасности в МЧС.

Сильные порывы ветра наблюдаются и в других регионах. Из-за сильного ветра в Красноярском крае около 2,5 тыс. человек остались без света. В регионе порывы ветра составляют 15-20 м/с, местами — до 25 м/с, наблюдается метель.

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Артем Пахотин