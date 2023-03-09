В Красноярском крае около 2,5 тыс человек остаются без света из-за сильного ветра

В Красноярском крае без электроэнергии остались пять муниципальных образований. Об этом сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю. Проблемы с электричеством наблюдаются в 14 населенных пунктах в 1140 домах, в которых проживает 2405 человек.

Причиной стала отключений стали погодные условия. Так по данным краевого Гидрометцентра 9 марта в регионе порывы ветра составляют 15-20 м/с, местами – до 25 м/с, наблюдается метель.

В компании «Россети Сибирь» корреспонденту «Ъ-Сибирь» сообщили, что специалисты работают на местах. Однако электроснабжение полностью удастся восстановить после того как стихнет ветер. «Очень много локальных отключений. Больших серьезных и плановых отключений нет. На местах работают 70 бригад, 256 человек и 89 единиц техники»,– сообщил пресс-секретарь компании «Россети Сибирь» Михаил Ленивцев.

Ущерб от непогоды подсчитывают в Новокузнецке - 8 марта из-за штормового ветра там также остались без электричества несколько улиц. «У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании», - сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

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Сергей Балин