В 2023 году в Абинске построят новый водопровод протяженностью 2,9 км. Его проложат по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Новый водопровод проложат вдоль улицы Подгорной на участке между домами 152–312. Сейчас на этой территории идет активная индивидуальная застройка.

Завершить строительство объекта планируется в июне 2023 года. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, после ввода в эксплуатацию качественной водой будут обеспечены около 300 человек.

В 2022 году на Кубани построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Кроме того, был проведен капремонт 41 скважины и водозабора.

Татьяна Ручкина

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