В Краснодарском крае построили около 27 километров сетей водоснабжения

В 2022 году на Кубани построили почти 27 км сетей водоснабжения. Работы выполнили по региональной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, в прошедшем году в регионе построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Кроме того, капитально отремонтировали 41 объект — скважины и водозаборы.

В ст. Новоясенской Староминского района появилась новая станция очистки воды, а в Апшеронске завершили строительство участка водовода «Соколова гора». В Армавире, Кропоткине, Тихорецке, Кореновске и Славянске-на-Кубани восстановили участки канализационных коллекторов.

Маргарита Синкевич

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