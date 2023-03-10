Выдача ипотеки в Челябинской области снизилась на 35%

В январе банки выдали в Челябинской области 1,45 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3,46 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 35% по количеству и на 29% — по объему. Средний чек по займам этого вида вырос на 10% и достиг 2,38 млн руб., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В целом по России в январе число и объем выданных ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом сократились на 38%. Всего выдали 56,3 тыс. таких займов на 192,6 млрд руб. Наибольший объем ипотечного кредитования в январе отмечен в Москве (4,12 млрд руб.), Московской области (15,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (11,4 млрд руб.), Краснодарском крае (7,96 млрд руб.) и Башкортостане (6,55 млрд руб.). В среднем самые крупные займы этого вида брали в столице — 6,44 млн руб.

Число и объем выданной ипотеки сократились во всех 30 регионах-лидерах в этом виде кредитования. Самое ощутимое снижение отмечено в Санкт-Петербурге — на 60% и 56% соответственно.