Аксенов: на сегодняшний день дефицит воды Крыму не угрожает

Крым сейчас полностью обеспечен водой, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По словам губернатора, в водохранилищах полуострова, включая подземные, накопилось около 170 млн куб. м воды.

«Такого объема никогда не было. И с учетом работы Северо-Крымского канала могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения и водоснабжения нет никакой»,— написал господин Аксенов в Telegram.

Напомним, в феврале 2022 года российские военные разрушили построенную в 2014 году властями Украины дамбу, которая восемь лет перекрывала подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Спустя месяц канал вновь полностью заполнился водой.

Александр Дремлюгин, Симферополь