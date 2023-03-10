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Мобилизованный из Свердловской области погиб на СВО в День защитника Отечества

В Красноуфимске (Свердловская область) похоронили военнослужащего Ивана Федякова, погибшего на специальной военной операции на Украине в День защитника Отечества – 23 февраля. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр уральского города Михаил Конев. Военного посмертно наградили орденом Мужества.

По данным Е1.ru, на спецоперацию Иван Федяков был призван в рамках частичной мобилизации. У погибшего остались жена и двое детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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