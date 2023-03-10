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Объявлен конкурс на замещение должности председателя Дзержинского суда Перми

Квалификационная коллегия судей Пермского края объявила об открытии вакантной должности председателя Дзержинского районного суда Перми.

В настоящее время председателем Дзержинского суда Перми является Виктор Кожевников. Он был назначен на эту должность указом президента РФ Владимира Путина от 1 января 2018 года на 6-летний срок полномочий.

Заявления и документы от соискателей в управлении Судебного департамента в Пермском крае по 23 марта 2023 года. Поступившие заявления будут рассмотрены 23 июня 2023 года на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края.

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