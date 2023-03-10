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Пассажиров вернувшегося в аэропорт «Пулково» самолета доставили в Ижевск

Пассажиры самолета, который совершил вынужденную посадку в аэропорту «Пулково в Санкт-Петербурге, прибыли в столицу Удмуртии сегодня, 10 марта, в 2:10 по местному времени. Об этом в Telegram рассказал директор аэропорта Ижевска Александр Синельников.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 9 марта. Самолет Boeing 737, на борту которого находилось 92 человека, вернулся в аэропорт «Пулково» после того, как вылетел из Санкт-Петербурга в столицу Удмуртии. Как пишет «Интерфакс», предварительной причиной происшествия называют пожар, произошедший в одном из двигателей из-за возможного попадания птицы. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиров разместили в терминале аэропорта, а воздушное судно обследуют технические специалисты. Прокуратура проводит проверку.

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