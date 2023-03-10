Прокуратура проверяет инцидент с возвращением в аэропорт «Пулково» самолета, следовавшего в Ижевск

Прокуратура проведет проверку по факту возвращение самолета, направлявшегося из Санкт-Петербурга в столицу Удмуртии, в аэропорт «Пулково». Как сообщает пресс-служба Северо-Западного транспортного надзорного ведомства, будет проверено исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 9 марта. Самолет, на борту которого находилось 88 пассажиров и четыре члена экипажа, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, после чего при наличии оснований к виновным применят необходимые меры реагирования.