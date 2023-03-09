Направлявшийся в Ижевск Boeing вернулся в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 9 марта, самолет Boeing 737, вылетевший из Санкт-Петербурга в столицу Удмуртии, вернулся в аэропорт «Пулково». Как пишет «Интерфакс», предварительной причиной происшествия называют пожар, произошедший в одном из двигателей из-за возможного попадания птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Отметим, что сигнал бедствия командир лайнера объявил через несколько минут после набора высоты. Самолет резко снизился и зашел на посадку в «Пулково» обратным курсом.

В пресс-службе аэропорта «Пулково» «Ъ-Удмуртия» сообщили, что самолет рейса Санкт-Петербург – Ижевск вернулся в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме.