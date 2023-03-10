Глава Крыма рассказал о строительстве нестандартной оборонительной линии

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану. В интервью «РИА Новости» он сообщил, что принимаются нестандартные решения.

«Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены»,— отметил Сергей Аксенов.

При этом он подчеркнул, что полностью раскрыть эту тему не может. Однако он добавил, что в строительстве оборонительной линии участвует большое количество людей.

В конце февраля Сергей Аксенов сообщил, что глава РФ Владимир Путин поддержал инициативу о создании в Крыму оборонительной линии. По словам главы республики, принимаемые меры являются предупредительными.

Татьяна Ручкина

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