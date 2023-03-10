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Коммерсантъ FM
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ЦРУ считает ближайшие 4–6 месяцев ключевыми в российско-украинском конфликте

Ближайшие месяцы будут ключевыми для развития ситуации на Украине, снова заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По его мнению, ситуация, которая определится на поле боя в этот период, станет основой для мирных переговоров.

«В качестве оценки разведки я бы сказал следующее: следующие несколько месяцев, следующие 4–5–6 месяцев будут иметь ключевое значение на поле боя на Украине. Думаю, что какие бы то ни было перспективы серьезных переговоров <...> будут зависеть от прогресса на поле битвы»,— сказал господин Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США (цитата по ТАСС).

По мнению главы ЦРУ, Россия пока не готова к диалогу. Он считает, что в этот ключевой период важно оказать Украине всю возможную поддержку. Как отметил господин Бернс, Киев использует помощь для «значительного наступления весной». Вместе с этим США рассматривает вопрос о долгосрочных потребностях Украины, чтобы «помочь гарантировать ситуацию, при которой Россия… не предпримет попытку устроить еще одно вторжение».

Уильям Бернс уже приводил ранее подобную оценку. В начале февраля он говорил, что следующие полгода будут критическими для конфликта. Источники The Washington Post в середине февраля сообщали, что США предупредили Украину о поворотном моменте. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена якобы считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.

Леонид Уварчев

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