В Туапсе 10 марта проведут учения по ликвидации последствий терактов и ЧС

В Туапсе 10 марта проведут командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и возможных терактов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятия начнутся в 09:00 на территории школы №11 в микрорайоне Калараша.

«Просьба соблюдать спокойствие»,— говорится в сообщении.

По данным оперштаба Кубани, в учениях примут участие сотрудники администрации города, правоохранительных органов, единой дежурно-диспетчерской службы, Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также ресурсоснабжающих организаций.

Ранее жителей и гостей Молькино в районе Краснодара предупредили о проведении боевых стрельб в рамках учений. Мероприятия будут проходить в период с 1 февраля до 31 мая, в том числе в выходные и праздничные дни, на военном полигоне.

Анастасия Донскова

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