Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о взрывах и стрельбе на военном полигоне в Молькино

На полигоне в Молькино будут проводиться учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. В связи с этим жителей просят не пугаться звуков взрывов и стрельбы, сообщает в телеграм-канале администрация Адыгейска, который расположен недалеко военной части в Молькино.

Учения будут проводиться с 1 февраля до 31 мая, в том числе в выходные и праздничные дни. «В указанный период проход на территорию полигона будет закрыт. В целях предотвращения несчастных случаев на время учений просим жителей воздержаться от посещения территории полигона», – говорится в сообщении администрации Адыгейска.

Подобные учения проводятся в Молькино регулярно. Так, администрация Горячего Ключа предупреждала о возможных взрывах на военном полигоне еще в марте 2020 года.

Александр Орлов

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