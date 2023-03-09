Россельхозбанку вернули надежду

Вступило в силу решение суда о продолжении взыскания с Николая Дьяченко, экс-директора краевого филиала Россельхозбанка (ранее вице-губернатора Кубани). В 2011 году топ-менеджер был осужден за то, что выдал заведомо невозвратные кредиты на 2,5 млрд руб. По приговору суда господин Дьяченко должен был вернуть банку всю сумму проблемных займов. При завершении личного банкротства Николай Дьяченко просил освободить его от выплат, но суд отказал, отклонив довод экс-топ-менеджера о том, что проблемная задолженность заемщиков банку уже списана как безнадежная.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дьяченко продолжит возмещать РСХБ списанную задолженность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Николай Дьяченко продолжит возмещать РСХБ списанную задолженность

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который завершил банкротство бывшего директора краевого филиала Россельхозбанка (РСХБ) Николая Дьяченко и при этом отказал в просьбе освободить экс-банкира от обязанности выплачивать банку нанесенный ущерб в сумме 2,5 млрд руб. Материалы размещены в картотеке суда.

Как следует из судебного акта, экс-топ-менеджер РСХБ просил прекратить взыскание на том основании, что выданные им проблемные кредиты, из которых сложилась сумма ущерба, частично возвращены кредитному учреждению.

За счет продажи активов фирм-заемщиков банку удалось вернуть 44 млн руб., оставшуюся часть проблемной задолженности банк списал как безнадежную.

В ходе банкротства Николая Дьяченко было реализовано все его имущество (участки под ИЖС, сельхозугодия и несколько зданий промышленной базы в Павловском районе), за которое удалось выручить 2,3 млн руб. С учетом отсутствия имущества и источников дохода, кроме пенсии, господин Дьяченко просил освободить его от дальнейших выплат в пользу РСХБ. Однако суд решил, что в сложившейся ситуации продажа активов проблемных заемщиков или списание безнадежной задолженности не могут быть расценены как возмещение ущерба, нанесенного преступлением. Таким образом, бывший руководитель филиала РСХБ, осужденный за злоупотребление полномочиями, обязан продолжить выплату остатка долга.

Николай Дьяченко с 2004 по 2008 годы занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам АПК, затем возглавил краснодарский филиал РСХБ. В 2010 году господин Дьяченко был снят с должности и арестован, а в 2011 году суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как следует из приговора, Николай Дьяченко, желая улучшить показатели работы, организовал выдачу крупных кредитов компаниям, входившим в группу взаимосвязанных заемщиков «Маяк» (Ейский район). Топ-менеджеру банка было известно, что большинство заемщиков в холдинге «Маяк» были фирмами-однодневками, а реально работающие компании находились в сложной финансовой ситуации. Николай Дьяченко согласовал выдачу заведомо невозвратных кредитов в общей сложности на 2,5 млрд руб. Он был приговорен к пяти годам колонии общего режима, суд также постановил взыскать с него нанесенный преступлением ущерб в объеме выданных кредитных средств.

В 2015 году Николай Дьяченко условно-досрочно освободился из колонии, после чего Россельхозбанк инициировал его банкротство. Экс-руководитель филиала банка был признан несостоятельным в 2017 году.

Через год суд обратил взыскание на пенсионные выплаты Николая Дьяченко — вместо пенсии по выслуге на госслужбе в сумме 20 тыс. руб. он начал получать пенсию в пределах прожиточного минимума.

В пресс-службе АО «Россельхозбанк» на запрос «Ъ-Юг» оперативно не ответили.

Адвокат Дмитрий Савочкин, партнер юридической компании «Сотби», считает, что у Николая Дьяченко нет шансов оспорить решение в кассационной инстанции. «Если по завершении банкротства должника какие-то его обязательства перед кредиторами остались неисполненными, к примеру, ввиду недостаточности имущества, гражданин от их исполнения освобождается, если установлена его добросовестность. Добросовестное поведение — это ключевой элемент механизма освобождения от обязательств гражданина, признанного банкротом. В данном случае приговором суда установлено, что Николай Дьяченко действовал незаконно, вопреки интересам банка, поэтому он не может рассчитывать на прекращение взыскания», — считает юрист.

Анна Перова, Краснодар