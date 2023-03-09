Дефицит бюджета Воронежской области увеличился на 23,7 млрд рублей

9 марта депутаты воронежской облдумы приняли корректировки бюджета 2023 года. Согласно им, расходы бюджета на текущий год увеличатся на 23,7 млрд руб. и составят 194,3 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета вырастет на 23,2 млрд руб. и достигнет 37,2 млрд руб., сообщили в облдуме. Там подчеркнули, что дефицит «является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года».

Значительную часть расходов, 13,4 млрд руб., планируется направить на увеличение резервных средств — в том числе для софинансирования поступлений из федерального бюджета, поддержку мероприятий и участников СВО, помощь муниципалитетам, содержание пунктов временного размещения граждан. Кроме того, в частности, 1,4 млрд руб. направят на рост зарплат бюджетникам, 1,1 млрд руб. получит департамент промышленности и транспорта на приобретение пассажирских автобусов, 1,7 млрд руб. предназначено для департамента дорожной деятельности (ремонт мостов и дорог общего пользования).

Доходы областного бюджета в 2023 году также увеличились — на 430 млн руб., до 157,1 млрд руб. Источник роста — в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета. Так, Воронежской области направили 126,6 млн руб. на создание быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей в рамках пилотного проекта. Еще 303,3 млн руб. будет получено от Фонда развития территорий — на жилищные сертификаты переселенцам из Херсона и Херсонской области, а также на расселение жителей Воронежской области из аварийных домов.

По итогам 2022 года расходы бюджета Воронежской области составили 196,5 млрд руб., доходы — 163,6 млрд руб., дефицит — 32,9 млрд руб.

О тенденциях верстки региональных бюджетов читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Подоходное место».

Мария Старикова