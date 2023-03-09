Исчезновение рэпера Птахи после обстрела в ДНР оказалось инсценировкой

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) инсценировал свое попадание под обстрел в ДНР и дальнейшее исчезновение, рассказала «РИА Новости» PR-директор артиста Марина Евстифеева. Таким образом музыкант пытался «спародировать» украинских-звезд, посещавших передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Птаха (Давид Нуриев) во время пресс-конференции в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рэпер Птаха (Давид Нуриев) во время пресс-конференции в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь»,— сообщила госпожа Евстифеева.

Неназванные организаторы поездки Птахи в ДНР также заявили журналисту агентства, что стали жертвами розыгрыша музыканта. «Птаха и его товарищ Антон 3022 сняли видео на полигоне со стрельбой, потом вырезали из него шесть секунд и прислали нам. Антон 3022 сказал только, что они "попали под обстрел". Все наши попытки выяснить подробности, оказать им помощь или вывезти из красной зоны были безрезультатны, так как ребята отключили телефоны и не отвечали на звонки»,— указали они.

Уже находясь в Ростовской области, Птаха и его спутник опубликовали полное видео, где признались, что происходящее в ролике с обстрелом заснято на полигоне. «Вот так снимают украинские звезды, что они находятся на первой линии»,— сообщил рэпер. На видео вначале слышны выстрелы, а потом рэпер поднимает телефон и показывает полигон.

О том, что рэп-исполнитель Птаха попал под обстрел в Донецкой Народной Республике, в ночь на сегодня, 9 марта, сообщила его PR-директор. Госпожа Евстифеева рассказала, что музыкант отправился в ДНР с гуманитарной помощью. Поездка должна была продлиться неделю.

Григорий Лейба