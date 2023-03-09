PR-директор Птахи сообщила, что рэпер попал под обстрел в ДНР и не выходит на связь

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел в Донецкой народной республике, сообщила его PR-директор Марина Евстифеева. Музыкант не выходит на связь.

По словам госпожи Евстифеевой, Птаха отправился в ДНР с гуманитарной помощью на неделю. «Он действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил, телефон отключен»,— сказала она ТАСС.

PR-сопровождение распространило в СМИ последнее видео, записанное рэпером. На нем рэпер снимает себя на фоне выстрелов. После этого камера (вероятно, телефон с камерой) падает.

Леонид Уварчев