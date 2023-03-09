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Коммерсантъ FM
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ФССП отрицает арест имущества главреда РБК из-за неоплаченного штрафа

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили «РИА Новости», что информация об аресте недвижимости главреда РБК Петра Канаева не соответствует действительности. При этом в ФССП подтвердили, что в отношении господина Канаева возбуждены четыре исполнительных производства о взыскании штрафов.

Петр Канаев в 2019 году

Петр Канаев в 2019 году

Фото: ТАСС

Петр Канаев в 2019 году

Фото: ТАСС

Как сообщили в ФССП «РИА Новости», исполнительные производства в отношении Петра Канаева возбудили, поскольку он «в установленный законом срок административное наказание не исполнил», а именно не оплатил штрафы. «Судебным приставом-исполнителем приняты меры в соответствии с законом "Об исполнительном производстве"»,— добавили в ФССП. Какие конкретно меры были приняты, представители службы не уточнили. В соответствии с российским законодательством получить эти данные могут только должник, взыскатель и их представители.

О получении письма об аресте имущества ранее сегодня, 9 марта, сообщил сам господин Канаев. Причиной, по его словам, стала несвоевременная оплата наложенных на редакцию штрафа в 4 тыс. руб. и пени 1 тыс. руб. Штраф наложили из-за того, что в материале РБК не был указан статус центра «Сова», который Минюст внес в реестр иностранных агентов. Как пишет РБК, были арестованы квартира площадью 33 кв. м и дача в Ступинском районе площадью 117 кв. м на восьми сотках. Петр Канаев назвал такую меру несоразмерной допущенному нарушению.

Милена Костерева

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