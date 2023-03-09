Имущество главреда РБК арестовали из-за неоплаченного штрафа за отсутствие маркировки иноагента

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила главреду РБК Петру Канаеву об аресте его имущества. Причиной стала несвоевременная оплата наложенных на редакцию штрафа 4 тыс. руб. и пени 1 тыс. руб. Штраф наложили по ст. 13.15, ч. 2.1 КОАП (распространение в СМИ информации об иноагентах либо их материалов без указания их статуса) из-за того, что РБК не указал статус центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

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Фото: ТАСС Петр Канаев

Фото: ТАСС

По данным РБК, арест наложила судебный пристав из Ступинского РОСП главного управления ФССП Милена Жаврова. По ее решению были арестованы квартира господина Канаева площадью 33 кв. м и дача в Ступинском районе площадью 117 кв. м на восьми сотках. Сам главред издания назвал такую меру несоразмерной допущенному нарушению.

«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня (9 марта.— "Ъ") утром через "Госуслуги". Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 руб. с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным»,— прокомментировал он.

Лаура Кеффер