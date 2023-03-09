Экс-депутат муниципалитета Ярославля не смог смягчить срок за мошенничество

Заволжский районный суд Ярославля отказался смягчить наказание для экс-депутата муниципалитета Ярославля, известного в прошлом адвоката Владимира Зубкова. О вердикте рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зубков

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Владимир Зубков

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» Владимир Зубков был признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 4 годам лишения свободы. В октябре 2022 года он подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы.

9 марта 2023 года материалы дела были рассмотрены Заволжским районным судом Ярославля. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда, в удовлетворении ходатайства Владимиру Зубкову отказано.

Андрей Иванов