В Оренбуржье расследуют пожар с погибшими пенсионером и семилетней девочкой

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после пожара в жилом доме в Оренбургской области. Происшествие случилось в четверг утром в здании на ул. Садовая села Павло-Антоновка Тоцкого района. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По информации следователей, возгорание произошло в 7:24 (MSK+1), когда в доме были 74-летний хозяин с семилетней внучкой. Их тела были обнаружены во время тушения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом внучка погибла после того, как с ожогами различной степени смогла выбраться из горящего здания. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Оренбурге было возбуждено аналогичное уголовное дело из-за другого пожара. В результате него погибли женщина с пятимесячным сыном.

Георгий Портнов