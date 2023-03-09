В Оренбуржье расследуют пожар с погибшими пенсионером и семилетней девочкой

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после пожара в жилом доме в Оренбургской области. Происшествие случилось в четверг утром в здании на ул. Садовая села Павло-Антоновка Тоцкого района. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По информации следователей, возгорание произошло в 7:24 (MSK+1), когда в доме были 74-летний хозяин с семилетней внучкой. Их тела были обнаружены во время тушения огня.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом внучка погибла после того, как с ожогами различной степени смогла выбраться из горящего здания. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее в Оренбурге было возбуждено аналогичное уголовное дело из-за другого пожара. В результате него погибли женщина с пятимесячным сыном.