В Оренбурге расследуют гибель женщины и ее пятимесячного сына на пожаре

Пожар в жилом доме произошел в Оренбурге в понедельник утром. Происшествие случилось в здании на ул. Степная. Об этом сообщает региональное управление СУ СК РФ.

«Установлено, что возгорание наступило примерно в 7:30 (MSK+2), когда в доме находились 41-летняя хозяйка дома и ее пятимесячный сын»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК РФ по Оренбурсгкой области

В результате происшествия они погибли. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил провести проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области один человек погиб и два пострадали на пожаре в жилом доме. Из здания было эвакуировано 18 человек, спасено пять, среди них – ребенок.

Георгий Портнов