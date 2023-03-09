Правительство предоставило участникам спецоперации новые имущественные льготы

Участникам военной операции на Украине предоставят отсрочку для регистрации прав на жилье, взятое по программам льготной ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями. Поэтому тем из них, кто ранее взял кредит по программе "Льготная ипотека на строительство либо приобретение частного дома", станет доступна отсрочка для регистрации прав для него»,— сказал премьер (цитата по сайту правительства).

Военнослужащим, которые участвуют в программе «Дальневосточная ипотека», сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже зарегистрироваться по адресу жилья, чем по стандартным условиям.

4 ноября 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий военнослужащим, в том числе участникам военной операции, заключать договор целевого жилищного займа с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы. С 7 октября участники военной операции получили право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. Однако банки не всегда могут подтвердить статус военнослужащих для предоставления им льгот.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Милена Костерева