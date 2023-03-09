«Единая Россия» собралась повысить кооперацию с Трудовой партией Северной Кореи

«Единая Россия» (ЕР) собирается повысить уровень сотрудничества и взаимодействия с правящей партией КНДР — Трудовой партией Кореи. Единороссы выразили поддержку «непредвзятой и взвешенной позиции Пхеньяна по неприятию глобальной и региональной политики США и их сателлитов» и раскритиковали действия Вашингтона «по эскалации напряженности на Корейском полуострове».

Трудовая партия Кореи пришла к власти в КНДР 1949 года и с тех пор полностью контролирует политическую жизнь страны. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон является заместителем заведующего отделом Центрального Комитета партии.

«Единая Россия» высоко оценивает твердую поддержку Корейской Народно-Демократической Республикой проведения Специальной военной операции на Украине, проявленную солидарность с народом нашей страны»,— говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕР.

В сообщении отмечается, что российская партия нацелена на «повышение уровня и эффективности кооперации с Трудовой партией Кореи». Также «Единая Россия» намерена «продолжать вносить позитивный вклад в укрепление мира и стабильности на Корейском полуострове, в полной мере учитывая справедливые озабоченности КНДР в сфере безопасности».

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель директора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом.

В январе южнокорейское издание Daily NK сообщало о том, что правительство КНДР поручило северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал, который отправят в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) для участия в восстановительных работах. Возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении республик Донбасса подтверждал вице-премьер России Марат Хуснуллин. КНДР официально признавала независимость ДНР и ЛНР, а впоследствии поддержала вхождение республик в состав России.

Американские СМИ и власти США также заявляли о том, что КНДР может оказывать военную помощь России, однако руководство Северной Кореи это отрицает.

Александр Кислов