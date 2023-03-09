В центре Самары отключат холодную воду из-за стройки метро

Работы на сетях холодного водоснабжения станут причиной отключения воды в домах на трех улицах Самары. Это произойдет с 22:00 четверга до 10:00 (MSK+1) пятницы. Об этом сообщает городская администрация.

«Специалисты "РКС-Самара" планируют сделать переврезку линии диаметром 150 мм в районе пересечения ул. Самарской и Галактионовской»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В указанный период холодная вода будет отключена на ул. Галактионовская, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100; ул. Красноармейская, 23, 27, 29, 33, 41а, 41, 41б, 43, 43а, 45; ул. Самарская, 110, 114, 128, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 173, 175, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195, 197. В это время бойлеры с питьевой водой будут находиться на ул. Галактионовская, 100, и ул. Самарская, 130. Ранее в Самаре трамваи пустили по новому пути из-за стройки метро.

Георгий Портнов