Sonos выпустила беспроводные колонки Era 100 и Era 300

Компания Sonos представила новые беспроводные колонки из линейки домашней акустики — модели Era 100 и Era 300, получившие поддержку пространственного звучания. В продаже они появятся с 28 марта. Стоимость Sonos Era 100 составит £249, а Sonos Era 300 обойдется покупателям в £449.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колонка Era

Фото: Sonos Колонка Era

Фото: Sonos

Sonos Era 100, которая стала преемником Sonos One, оснащена переработанными динамиками и новым софтом, улучшающим звучание. Sonos Era 300, заменившая в линейке компании колонку Sonos Play:3, стала первой в гамме бренда моделью с поддержкой многоканального объемного звука при использовании в качестве тыловой системы домашнего кинотеатра. Обе новинки поддерживают подключение в стереопару, могут работать как тыловые колонки в конфигурации домашнего кинотеатра Sonos, а для Era 300 также доступна настенная и потолочная установка.

Устройства поддерживают голосовые ассистенты Amazon Alexa и Sonos Voice, обе модели работают с пространственным звучанием в стриминговых сервисах Apple Music и Amazon Music, а Sonos Era 300 также поддерживает технологию Dolby Atmos.

Максим Вершинин