Петербург может получить до 500 млн рублей курортного сбора за 2023 год

В этом году туристы могут заплатить в городской бюджет 400-500 млн руб. курортного сбора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

«Мой прогноз по сумме собранных денег на 2023 год — 400-500 млн рублей. В то же время бюджет Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 трлн рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета»,— заявил Ромашкин.

По его мнению, введение курортного сбора не повлияет на турпоток в город в текущем году, однако могут возникнуть «имиджевые потери». Заселение в отели станет медленнее из-за необходимости уплаты сбора. Кроме того, гостиницы окажутся в неравном положении с апартаментами — вторые не будут взимать курортную плату.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга планируют ввести курортный сбор для туристов в размере 100 рублей в сутки этим летом.

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