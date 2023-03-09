СвЖД: после введения единого городского тарифа количество пассажиров в электричках выросло на четверть

После введения единого городского тарифа количество пассажиров в электричках в пределах Екатеринбурга выросло на 25%, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. Ранее правительством области было принято решение объединить тарифы зон мегаполиса и снизить стоимость проезда в пригородных поездах до 35 руб.

По данным СвЖД, с 24 февраля по 8 марта пригородные поезда перевезли около 60 тыс. пассажиров. Это 142 электрички, курсирующие на различных маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановками «Шувакиш», «Березит», «Глубокое», «Аэропорт Кольцово», «разъезд Приисковый», «1639 км», «Северка».

Самым популярным маршрутом стал «Компрессорный завод» — «Первомайская» (перевезено около 4,5 тыс. пассажиров).

Артем Пахотин

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