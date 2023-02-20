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Стоимость проезда в «наземном метро» Екатеринбурга составит 35 рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил коллегами из Свердловской железной дороги (СвЖД) реализацию проекта «наземного метро». «Общими усилиями удалось добиться введения единого городского тарифа на электричку — 35 руб. за поездку. Будем и дальше развивать интеграцию наземного метро с другими видами общественного транспорта — в частности, синхронизировать их расписание в местах пересадок»,— написал господин Орлов в своем telegram-канале.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, финансирование «наземного метро» на 2023 и 2024 год будет увеличено — в развитии транспортной системы Екатеринбурга и других городов агломерации этот проект остается приоритетным. Алексей Орлов добавил, что разработка проекта планировки маршрута «Новокольцовский» идет по графику. В этом году пройдут работы по модернизации остановочных пунктов «Синие камни» и «ВИЗ».

Напомним, СвЖД презентовала концепцию «наземного метро» в 2021 году. Планируется, что оно объединит Екатеринбург и его города-спутники: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский, Арамиль, Сысерть, Ревду и Первоуральск. Стоимость строительства «наземного метро» составит более 100 млрд руб. Маршруты будут выполняться на электропоездах «Ласточка». Поезда по Екатеринбургскому центральному пассажирскому кольцу, будут ходить каждые 10-15 минут. При этом часть линии городской электрички пройдет под землей.

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Диана Сунагатуллина

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