Спор о взыскании убытков с контролирующих лиц шахты им Дзержинского снова вернули на пересмотр

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области и направил во второй раз на новое рассмотрение спор о взыскании убытков прокопьевского ООО «Шахта им Дзержинского» с контролирующих лиц предприятия.

Первоначально заявление налоговиков было направлен в кемеровский арбитраж в апреле 2020 года в рамках дела о банкротстве ООО «Шахта им Дзержинского», которое рассматривается с августа 2007 года. ФНС требовала взыскать с семи физических и юридических лиц 1,59 млрд руб. убытков. Ответчиками при этом выступали прокопьевское ООО «МелТЭК», контролирующее шахту через кредиторскую задолженность, его прежний гендиректор Андрей Звягинцев, ООО «Энергия-НК» и конкурсный управляющий шахты в 2017-2018 годах Станислав Ильин. Затем в качестве соответчиков были привлечены конечные бенефициары ООО «МелТЭК» – Константин Струков и Евгения Кузнецова из Оренбурга, АО «Южуралзолото» (ЮГК) и ООО «Управляющая компания ЮГК (УК ЮГК) из Челябинской области.

В двух судебных инстанциях иск был отклонен, затем постановлением окружного арбитража по кассационной жалобе налоговиков направлен на новое рассмотрение с разделением требований отдельно к конкурсным управляющим шахты Станиславу Ильину в размере 1,2 млрд руб., к Стасу Сбитневу (1,07 млрд) и Александру Охотину (1,13 млрд руб.), а также к остальным контролирующим лицам в сумме 2,065 млрд в пользу ФНС.

Как следует из материалов дела, в августе прошлого года кемеровский арбитраж отказал налоговой в удовлетворении ее требований к Андрею Звягинцеву, ООО «МелТЭК» и его конечным бенефициарам, апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Разбирательство по иску к конкурсным управляющим продолжается. 6 марта 2023 года окружной арбитраж удовлетворил вторую кассационную жалобу ФНС и снова направил рассмотрение ее иска о взыскании убытков с контролирующих лиц шахты им Дзержинского в суд первой инстанции. Но этот раз в арбитраж Омской области.

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Игорь Лавренков, Кемерово