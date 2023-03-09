Реконструкция склада ГСМ в аэропорту Норильска обойдется в 3,6 млрд рублей

Аэропорт Норильска (контролируется «Норникелем») объявил торги по выбору подрядчика для реконструкции склада ГСМ. Начальная стоимость контракта – 3,6 млрд руб. Выполнить работы победитель торгов должен к ноябрю 2024 года. В перечне работ – замена резервуаров, реконструкция железнодорожной сливной эстакады на восемь вагонов-цистерн с уменьшением до четырех вагонов-цистерн, строительство площадок налива топлива, мачт освещения, строительство инженерных систем и т.д. Подвести итоги торгов планируется 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аэропорт Норильск введен в эксплуатацию в 1966 году. В январе 2023 года аэропорт Норильска получил статус международного. «Новый статус не только позволит проводить полеты за рубеж, но и даст право установить в Арктике еще один воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», - сообщала тогда пресс-служба «Норникеля». В компании отмечали, что до открытия международного авиасообщения предстоит обновление самого аэропорта Норильска. Отмечалось, что реконструкцию аэровокзального комплекса планируется начать в апреле и завершить в первом квартале 2025 году.

С 2016 по 2020 годы была проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая взлетно-посадочную полосу. Объем инвестиций в модернизацию аэропорта составил более 12,5 млрд руб.

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Сергей Балин, Анна Егорова