Аэропорт Норильска получил статус международного

Новым распоряжением правительства России аэропорту Норильска присвоен статус международного.

«Открыть аэропорт для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через границу РФ», - указано в распоряжении правительства РФ.

Ранее глава Норильска Дмитрий Карасев на стратегической сессии по обновлению заполярного города «Норильск-2035. Трансформация» рассказывал, что аэропорту Норильска необходимо присвоить статус международного. «Все мы летаем за границу, но прежде, чем туда попасть, нужно прилететь в большой город — Красноярск, Москва, Санкт-Петербург. Хотелось бы сесть в самолет в Норильске и из заснеженного города попасть в теплый, солнечный город другой страны»,— сказал тогда Дмитрий Карасев.

Аэропорт «Норильск» располагается на севере Красноярского края, в 52 км от Норильска. Четыре авиакомпании связывают регулярными воздушными линиями аэропорт с десятью населенными пунктами России.

В феврале 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, «Норникелем», правительством Красноярского края и мэрией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ определяет объем совместного финансирования проектов развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года — 120,1 млрд руб. Из них 24 млрд руб. — из федеральной казны, 14,8 млрд руб. — средства Красноярского края и 81,3 млрд руб. — «Норникель». Позже президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил о дополнительном инвестировании в программу развития города в размере 150 млрд руб.

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Лолита Белова