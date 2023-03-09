Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат координацию в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия готовы продолжить координацию действий в рамках ОПЕК+, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Подтвердили взаимную готовность к дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+»,— отметил господин Лавров. Глава МИД РФ также добавил, что все страны—участницы формата «последовательно выполняют взятые на себя обязательства».

Взаимодействие в рамках ОПЕК+ в январе обсудили президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. В феврале министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что соглашение об уровне добычи нефти, которое члены ОПЕК+ заключили в октябре прошлого года, будет действовать весь 2023 год.

До этого октябрьское решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки раскритиковали США. В Вашингтоне посчитали, что сокращение добычи «отвечает интересам России».

Григорий Лейба