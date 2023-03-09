Daily Mail: российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения для допуска на Wimbledon

Теннисистов из России обяжут подписать кодекс поведения перед стартом турнира Wimbledon. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. По данным издания, это предложение поддержало правительство.

Детали кодекса пока не проработаны. Ожидается, что любая явная демонстрация поддержки России — ношение флага или положительные высказывания о России — может привести к санкциям, в том числе исключение из турнира.

При этом россиян не будут принуждать к публичному несогласию с боевыми действиями России на Украине, пишет Daily Mail, как ранее предлагал бывший министр спорта, туризма, наследия и гражданского общества Великобритании Найджел Хаддлстон.

В апреле 2022 года организаторы Wimbledon отказали в возможности участвовать в соревнованиях российским и белорусским теннисистам из-за конфликта на Украине. Это решение осудила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), лишив Wimbledon рейтинговых очков из-за подрыва «принципов и целостности рейтинговой системы».

18 февраля Daily Mail сообщила, что Ассоциацию лаун-тенниса (ALT) могут отстранить от проведения турниров ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в случае, если она запретит участвовать в своих турнирах россиянам и белорусам.

Анастасия Ларина