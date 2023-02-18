Daily Mail: Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA при недопуске россиян

Британскую Ассоциацию лаун-тенниса (ALT) могут отстранить от проведения турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), если она запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, если у ALT отберут лицензию на проведение турниров, права на соревнования в Лондоне и Истбурне могут выставить на продажу. Кроме того, при недопуске россиян и белорусов ее могут дополнительно оштрафовать. По информации источников, ALT сможет избежать наказания только в том случае, если российским и белорусским спортсменам откажут в визах для въезда в Великобританию.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии. Спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе. В декабре 2022 года Daily Mail сообщила, что ATP оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на $1 млн за отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в британских турнирах.

Анастасия Ларина