Инвестиции в люксовые часы оказались выгоднее, чем акции компаний из индекса S&P 500

Цены на часы от таких брендов, как Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, с середины 2018 года росли в среднем на 20% в год. Такие данные сегодня, 9 марта, представили консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) и WatchBox — платформа по перепродаже часов класса люкс. При этом среднегодовая доходность индекса S&P 500 в этот период составляла 8%.

Авторы исследования отмечают, что тем самым дорогие часы становятся привлекательной альтернативой акциям. «Часы класса люкс показали хорошие результаты в сравнении с традиционными категориями инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе,— считают авторы доклада.— Хотя в 2022 году цены снижались, отражая падения фондового рынка и криптовалют, результаты у такого актива, как часы, оказались лучше, чем у акций».

Впрочем, это справедливо не для всех периодов: в 2012–2022 годах индекс S&P 500 вырос на 12%, в то время как цены на подержанные часы указанных брендов — на 7%. В 2022 году объем рынка подержанных дорогих часов достиг $24 млрд, а продажи новых таких часов — $55 млрд. По прогнозам исследовательской компании LuxeConsult, к 2033 году рынок подержанных часов достигнет отметки $85 млрд и обгонит рынок новых часов.

В последнее время в условиях волатильности фондовых рынков и снижения курсов криптовалют инвесторы все чаще обращаются к альтернативным вариантам инвестиций. В частности, растут инвестиции в предметы искусства, коллекционные вина и виски, ретроавтомобили и др.

Яна Рождественская