Bloomberg предложил альтернативу для инвесторов

Виски, музыка и фермы насекомых — Bloomberg составил список альтернативных инвестиций в 2021 году. Аналитики агентства назвали пять потенциально перспективных вложений, которые помогут сохранить часть активов во время экономической нестабильности. А сами инвесторы подчеркивают, что доля альтернативных вариантов в портфелях из-за пандемии растет. Какие новые варианты предлагает Bloomberg? Список изучил Александр Мезенцев.

В прошлом году инвесторы искали защиту от кризиса на рынке дорогого вина. Индекс международной биржи напитка в Лондоне вырос почти на 5% на фоне падения более традиционных рынков.

В 2021 году Bloomberg предлагает инвестировать не в вино, а в виски, причем покупать сразу бочку. Из одной можно получить более 200 бутылок.

Особо редкие сорта, например 95-ти летней выдержки, уходят на аукционах за $1 млн за бутылку. К тому же, в дереве скотч продолжает вызревать и приобретает аромат ванили или карамели. По стоимости разброс большой: от $11 тыс. до $700 тыс. за бочку. Однако без специальной лицензии приобрести ее не получится, по крайней мере, в Великобритании, говорит руководитель Школы сомелье Эркин Тузмухамедов: «Физических рисков практически нет. Другое дело, что если вы купили бочонок, то вывезти его оттуда вы не сможете. Вам нужно иметь какое-то поместье в Англии, чтобы его там хранить, либо платить за содержание на складе в виде месячного отчисления. Издержки за хранение бочки не очень большие, но, тем не менее, достаточно существенные. Нужно очень четко выбирать, у кого покупать. Компаний, которые обеспечивают полностью юридическое сопровождение, очень мало».

Перспективной инвестицией аналитики Bloomberg считают также права на музыку. В прошлом году корейский бойз-бэнд BTS вывел свой музыкальный лейбл на IPO. В первый день торгов его акции подорожали в два раза. Но аналитики советуют обратить внимание на легенд индустрии, песни которых переживают второе рождение благодаря соцсетям. Напрямую владеть правами вряд ли получится. Но можно купить акции фондов, которые приобретают лицензии у музыкантов. Правда, во время пандемии это не слишком удачное вложение, считает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «За каждое скачивание, прослушивание или продажу пластинки, автор получает некий гонорар. Мы живем в мире электронных коммуникаций и технологий. Основная часть контента скачивается более или менее свободно за копейки в известных агрегаторах, и получить на этом, заработать что-то серьезное в старых ли песнях, в новых ли песнях, мне кажется, это нереально».

Пожалуй, самый привычный вариант в списке — инвестиции в загородный участок. Если собственный сад уже возделан, аналитики Bloomberg советуют вложиться в биоразнообразие. Смысл в том, чтобы купить территорию и возродить флору и фауну, которые были там пару сотен лет назад. Но придется договариваться с местными властями и жителями, нанимать для работы биологов. И результата придется ждать не меньше десятилетия.

Серьезно ли относятся российские инвесторы к подобным спискам альтернативных вложений? В условиях нестабильности они готовы обращать больше внимания на необычные идеи, но в некоторых случаях нужно обладать экспертизой, говорит президент группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Если у вас есть экспертиза, и вы понимаете, что она уникальна, надо не бояться и рисковать. Без знаний, без экспертизы все это глупо.

Многие из тех, кто инвестировал, скажем, традиционно в акции или в облигации, начинают интересоваться, например, инвестициями в картины или инвестициями в виски».

Пожалуй, самая необычная идея для инвестиции от Bloomberg — это ферма насекомых. В будущем они могут стать альтернативой рогатому скоту. Выращивание занимает меньше места и не выделяет опасные вещества в атмосферу. Выбирают виды, богатые белком. Вот только много ли людей захочет питаться жуками, вопрос явно не ближайших лет.

Елена Иванова