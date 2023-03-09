В сахарном сегменте группы «Русагро» увеличились финпоказатели по итогам 2022 года

Группа «Русагро» Вадима Мошковича по итогам 2022 года увеличила выручку и прибыль в сахарном сегменте (все сахарные заводы ГК находятся в регионах Черноземья), следует из данных компании о финансовых результатах.

Валовая прибыль компании в сахарном сегменте увеличилась с 9,5 до 19,9 млрд руб., операционная прибыль — с 6,2 до 13,1 млрд руб. Выручка сахарного сегмента выросла на 36% и составила 49,6 млрд руб. «События первого полугодия 2022 года создали повышенный спрос, в связи с чем рынок сахара показал положительную динамику за этот период»,— отметили в компании. Объемы реализации сахара выросли на 11% до 853 тыс. т из-за повышенной урожайности с га, хотя выпуск сахара сократился на 3% — до 770 тыс. т. Также рост выручки сахарного сегмента связывают с ростом продаж свекловичного жома на 490 млн руб. — в основном по причине продления периода переработки сахарной свеклы до января 2022 года, а также более высокого урожая, что было частично скомпенсировано сдвигом реализации на первое полугодие 2023-го.

Себестоимость продаж за 2022 года выросла к 2021-му (с 26,9 до 29,6 млрд руб.) в связи с увеличением цены закупки свеклы, однако рост выручки опередил рост себестоимости, которая преимущественно была сформирована за счет сахарной свеклы, закупленной во втором полугодии 2021 года. Выросли и коммерческие расходы — из-за общего роста расходов на транспортировку (с 2,5 до 4,8 млрд руб.), а также расширения некоторых логистических маршрутов.

Напомним, что в целом в группе «Русагро» по итогам прошлого года выручка увеличилась на 8% — до 240,2 млрд руб. Выручка выросла во всех бизнес-сегментах, кроме сельскохозяйственного. При этом чистая прибыль снизилась на 84% (до 6,8 млрд руб.). В «Русагро» это объяснили «негативным влиянием убытков от курсовых разниц из-за блокировки денег европейскими банками и переоценки биологических активов на фоне падения рыночных цен и роста себестоимости продаж».

«Русагро» является одним из ведущих российских производителей сахара, производит сахар из сахарной свеклы на девяти производственных площадках в четырех регионах (бренды «Русский Сахар», «Чайкоффский», Mon Cafe и «Брауни»). Также занимается свиноводством, растениеводством, производством масложировой и молочной продукции.

Мария Старикова