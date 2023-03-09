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Коммерсантъ FM
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В Чите из поврежденной взрывом газа пятиэтажки госпитализированы шесть человек

Шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в микрорайоне Антипиха в Чите, среди них два ребенка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Повреждения получили шесть квартир. Под завалами остаются люди.

«На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир»,— сообщили в МЧС. Завалы разбирают 182 спасателя.

Сегодня, 9 марта, при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Чите обрушились перекрытия между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и крышей. Из дома эвакуировали 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Анастасия Ларина

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