В Новосибирске каждый шестой желающий не смог получить разрешение на оружие

Наркодиспансер Новосибирской области в 2022 году отказал 14,5% обратившихся за получением допуска на приобретение оружия. Об этом сообщает региональный минздрав.

С 1 марта 2022 года в России действует новый порядок выявления медицинских противопоказаний к владению оружием. Частным медучреждениям запрещено заниматься медосвидетельствованием и выдавать соответствующие справки. Сейчас будущих владельцев оружия имеют право осматривать только государственные и муниципальные медорганизации.

Процедура получения справки включает осмотр врачом-психиатром, психопатологическое исследование и освидетельствование психиатром-наркологом. Кроме того медики делают анализ на наличие наркотиков и психотропных веществ. Медкомиссию проходят все, кто впервые получает разрешение. Далее ее необходимо проходить раз в пять лет.

Ранее также сообщалось, что в Новосибирской области с 2023 года начал действовать первый в России экспериментальный правовой режим в сфере цифровизации госуслуг для охотников – он предполагает выдачу электронного разрешения на добычу охотничьих ресурсов в регионе.

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Сергей Балин