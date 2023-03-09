Медведев назвал шнягой сообщения о причастности «проукраинской группы» к подрыву «Северных потоков»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил сообщения иностранных СМИ о причастности «проукраинской группы» к взрывам «Северных потоков» осенью 2022 года с голливудским фильмом. Этот фильм он назвал «американской пропагандой» и «откровенной низкорейтинговой шнягой категории В».

«Сценарий — просто унылое говно. Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

7 марта американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по данным разведки США, за взрывами на «Северных потоках» может стоять некая «проукраинская группировка». При этом у разведки, как сообщила газета, нет данных о причастности к взрывам высшего руководства Украины.

«И зачем надо так активно отмазывать киевский режим, — задается вопросом господин Медведев в своем посте и пишет — Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан».

26 сентября 2022 года на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм произошли взрывы, в результате которых было повреждено три из четырех ниток газопроводов «Северный поток».

Подробнее о причастности «проукраинской группы» к подрыву «Северных потоков» — в материале «Ъ» «Трубный запах».