Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижневартовске эвакуировали жильцов дома, в котором забаррикадировался мужчина с ружьем

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа вывели жильцов из дома, в котором мужчина стрелял с балкона из ружья, сообщили «РИА Новости» в мэрии. Сколько человек эвакуировали, не уточняется. Пострадавших нет.

Telegram-канал Mash пишет, что предполагаемый стрелок — Владимир Широков. Неделю назад он уволился с поста замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества, на котором проработал восемь лет. Он удерживает в квартире одного из двух своих детей — трехлетнего сына.

МЧС сообщало, что мужчина произвел выстрел с балкона в воздух, когда спасатели попытались вскрыть его квартиру. По данным РЕН ТВ, мужчина также открыл стрельбу с балкона девятого этажа по прохожим. Два соседних дома тоже эвакуировали.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...