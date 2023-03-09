В Нижневартовске эвакуировали жильцов дома, в котором забаррикадировался мужчина с ружьем

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа вывели жильцов из дома, в котором мужчина стрелял с балкона из ружья, сообщили «РИА Новости» в мэрии. Сколько человек эвакуировали, не уточняется. Пострадавших нет.

Telegram-канал Mash пишет, что предполагаемый стрелок — Владимир Широков. Неделю назад он уволился с поста замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества, на котором проработал восемь лет. Он удерживает в квартире одного из двух своих детей — трехлетнего сына.

МЧС сообщало, что мужчина произвел выстрел с балкона в воздух, когда спасатели попытались вскрыть его квартиру. По данным РЕН ТВ, мужчина также открыл стрельбу с балкона девятого этажа по прохожим. Два соседних дома тоже эвакуировали.