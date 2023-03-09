В Новокузнецке подсчитывают ущерб после ураганного ветра, повредившего крыши домов и оборвавшего провода

Ураганный ветер в Новокузнецке стал причиной обрыва проводов в частном секторе Куйбышевского, Орджоникидзевского районов, аварии на сетях были и в Заводском районе. «Очень много вопросов к энергетикам. Оценки работе - «неудовлетворительно». Жители некоторых улиц остались без света более чем на 12 часов. У собственников пострадало имущество, выведены из строя водонагреватели, бытовые приборы. Заявления жители будут направлять на возмещение ущерба в компании», - сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Из-за штормового ветра в городе повреждены крыши домов, соцобъектов, сообщил мэр, По его данным, на ул. Металлургов кровля в жилом доме была повреждена на площади 200 кв м. Жильцы четырех квартир временно переселены. Также сильным ветром повалено несколько деревьев, сорваны дорожные знаки, пострадало оборудование наружного освещения, в Заводском районе перевернуты социальные торговые ряды, сообщил мэр.

Службы города ведут подсчет ущербу, причиненному в результате штормового ветра. На этой неделе службы МЧС предупреждали о непогоде также в Красноярском крае, Новосибирской области.

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Оксана Павлова