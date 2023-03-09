Калинская вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская победила Алисию Паркс из США в матче первого круга Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1, она продлилась 56 минут. Во втором круге россиянка сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

24-летняя Калинская занимает 60 место в рейтинге WTA. У нее нет побед на турнирах ассоциации в одиночном разряде (3 титула в парах). 22-летняя Алисия Паркс находится на 55 месте рейтинга теннисисток. На ее счету один титул WTA.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, проводится Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев