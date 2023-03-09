В Канске суд рассмотрит дело местного жителя, расстрелявшего баннер с призывом служить по контракту

Городской суд Канска рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, в октябре прошлого года на центральной улице города мужчина выстрелил из ружья в плакат, призывающий вступать в ряды ВС РФ и служить по контракту. Также мужчина бросил в баннер бутылку с зажигательной смесью. Дата слушания дела еще не назначена.

В феврале в Барнауле был задержан мужчина, подозреваемый в повреждении баннеров, установленных на аллее памяти воинам-десантникам. Как сообщало следственное управление СКР по Алтайскому краю, мужчина из хулиганских побуждений нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с фотографиями военнослужащих, пробив три из них насквозь. По данному факту возбуждено дело о вандализме.

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Анна Егорова