США считают российский ядерный арсенал крупнейшим в мире

Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, говорится в отчете американской разведки «О мировых угрозах» (.pdf). По мнению Вашингтона, потери российских сухопутных войск в ходе конфликта на Украине и расходы высокоточных боеприпасов привели к большей «зависимости от ядерного оружия».

«Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений»,— говорится в докладе.

По мнению авторов отчета, Россия продолжает совершенствовать ядерные ракеты большой дальности и подводные системы доставки, которые способны обходить средства ПРО США. Разведка США также считает, что РФ наращивает и модернизирует нестратегическое вооружение, которое может нести как ядерный, так и неядерный заряд. По мнению авторов доклада, Россия рассматривает это вооружение как средство сдерживание противников, «контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».

По информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в России, по данным на январь 2022 года, было развернуто 1588 ядерных боеголовок — меньше, чем у США (1744). Однако вместе с запасами арсенал ядерного оружия превосходит американский — 4477 против 3708.

Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во время послания Федеральному собранию 21 февраля. МИД РФ отмечал, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения.

Подробнее о приостановке участия в ДСНВ — в материале «Ъ» «Ядерный договор приостановили без возражений».

Леонид Уварчев