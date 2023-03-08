Суд на Украине заочно арестовал владельца агрохолдинга Бахматюка

Высший антикоррупционный суд Украины заочно заключил под стражу совладельца одного из крупнейших агрохолдингов страны «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка по делу о взятке бывшему главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову. Запрос об экстрадиции олигарха уже направлен в Австрию, сообщает Центр противодействия коррупции Украины в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Бахматюк

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ Олег Бахматюк

Фото: Кирилл Чуботин, Коммерсантъ

«Укрлендфарминг» — ведущий производитель яиц на Украине.

По данным следствия, $5,5 млн и более €21 млн взятки предназначались для возмещения НДС на 3,2 млрд грн компаниям Олега Бахматюка, сообщает Центр противодействия коррупции Украины в своем Telegram-канале. Расследование в отношении Романа Насирова и его пособника завершилось в феврале, сейчас экс-глава ГФС находится в СИЗО.

В январе офис генпрокурора согласовал запрос об экстрадиции Романа Бахматюка и направил его в Австрию.

Бизнесмен в октябре 2022 года отрицал причастность к связанному с НДС делу, об этом сообщал Telegram-канал издания «Страна.ua».

Мария Федотова